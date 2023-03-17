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Росіяни обстріляли Чернігівську та Сумську області: били з САУ та артилерії

Ілюстративне фото: росіяни обстріляли Чернігівську та Сумську області (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові вчергове обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей у п'ятницю, 17 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ".

У Чернігівській області з 10:30 до 11:50 було зафіксовано 27 приходів в районі населеного пункту Хрінівка, ймовірно зі ствольної артилерії.

Окрім того, у Сумській області протягом 11:50-12:04 стало відомо про 9 приходів, імовірно САУ, в районі населеного пункту Старикове.

Додамо, що внаслідок обстрілів немає втрат серед особового складу та техніки. Інформація щодо втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури також не надходила.

Як повідомлялося раніше, командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв побував у в Сумській області. Він відвідав оборонні позиції та взяв участь у нараді щодо удосконалення цивільного захисту.

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