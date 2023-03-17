Россияне обстреляли Черниговскую и Сумскую области: били из САУ и артиллерии

В Черниговской области с 10:30 до 11:50 было зафиксировано 27 приходов в районе населенного пункта Хреновка, вероятно, из ствольной артиллерии.

Кроме того, в Сумской области в течение 11:50-12:04 стало известно о 9 приходах, предположительно САУ, в районе населенного пункта Старикове.

Добавим, что в результате обстрелов нет потерь среди личного состава и техники. Информация о потере среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры также не поступала.

Как сообщалось ранее, командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев побывал в Сумской области. Он посетил оборонные позиции и принял участие в совещании по усовершенствованию гражданской защиты.

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