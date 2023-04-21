Росіяни обстріляли Чернігівську область з артилерії та мінометів

Російські окупанти вчергове атакували прикордоння Чернігівської області за допомогою мінометів та ствольної артилерії.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на оперативне командування "Північ".
"З 06:17 до 07:40 зафіксовано 34 приходи, ймовірно зі ствольної артилерії та міномету 120 мм, на околиці н.п. Леонівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено 3 цивільні будинки та 2 цивільні транспортні засоби", - йдеться в повідомленні.
При цьому інформації про втрати серед місцевого населення немає.
Нагадаємо, вчора, 20 квітня, окупанти з гранатометів та артилерії обстріляли дві громади у Сумській області.
Також, вчора, росіяни знову обстріляли прикордоння Чернігівської області.
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