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Россияне обстреляли Черниговскую область из артиллерии и минометов

Фото: россияне обстреляли Черниговскую область из артиллерии и минометов (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Российские оккупанты в очередной раз атаковали приграничье Черниговской области с помощью минометов и ствольной артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на оперативное командование "Север".

"С 06:17 до 07:40 зафиксировано 34 прихода, вероятно из ствольной артиллерии и миномета 120 мм, на окраине н.п. Леоновка. В результате обстрела повреждены 3 гражданских дома и 2 гражданских транспортных средства", - говорится в сообщении.

При этом информации о потерях среди местного населения нет.

Напомним, вчера, 20 апреля, оккупанты из гранатометов и артиллерии обстреляли две общины в Сумской области.

Также, вчера, россияне снова обстреляли приграничье Черниговской области.

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