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Незважаючи на "прильоти". У ДПСУ показали, як прикордонники б'ють по ворогові в Бахмуті

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Бахмут, П'ятниця 24 лютого 2023 12:57
Незважаючи на "прильоти". У ДПСУ показали, як прикордонники б'ють по ворогові в Бахмуті Фото: у ДПСУ показали, як українські бійці завдають ударів по ворожій піхоті в Бахмуті (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Українські військові продовжують завдавати ударів по ворожій піхоті в Бахмуті (Донецька область), незважаючи на постійні "прильоти" по місту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Прикордонники-мінометники б'ють по піхоті ворога і допомагають побратимам відбивати штурм, незважаючи на "прильоти", - йдеться у повідомленні відомства.

На відео, знятому прикордонниками, видно, що українські військові ведуть вогневу роботу по окупантах, і через деякий час по мінометній позиції ворог завдає удару у відповідь. Однак, незважаючи на це, бійці ДПСУ продовжують своє бойове завдання.

Нагадаємо, раніше в Генштабі розповіли, що Бахмутський напрямок залишається найскладнішою точкою фронту. У спробах захопити місто росіяни втрачають убитими тисячі військових, а найманців ПВК "Вагнера" загалом залишає на полях і не пускають назад живими.

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