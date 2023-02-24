Незважаючи на "прильоти". У ДПСУ показали, як прикордонники б'ють по ворогові в Бахмуті

Українські військові продовжують завдавати ударів по ворожій піхоті в Бахмуті (Донецька область), незважаючи на постійні "прильоти" по місту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ .

На відео, знятому прикордонниками, видно, що українські військові ведуть вогневу роботу по окупантах, і через деякий час по мінометній позиції ворог завдає удару у відповідь. Однак, незважаючи на це, бійці ДПСУ продовжують своє бойове завдання.

"Прикордонники-мінометники б'ють по піхоті ворога і допомагають побратимам відбивати штурм, незважаючи на "прильоти", - йдеться у повідомленні відомства.

Нагадаємо, раніше в Генштабі розповіли, що Бахмутський напрямок залишається найскладнішою точкою фронту. У спробах захопити місто росіяни втрачають убитими тисячі військових, а найманців ПВК "Вагнера" загалом залишає на полях і не пускають назад живими.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.