Росіяни обстріляли будинок та лікарню у Куп’янську: є загиблі

Російська армія сьогодні, 23 листопада, обстріляла звільнений Куп’янськ Харківської області. Внаслідок удару загинули двоє осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова та заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка.
Росіяни обстріляли місто близько 07:40. Ворожі снаряди пошкодили дев'ятиповерховий житловий будинок та будівлю поліклініки. За словами Тимошенка, також пошкоджена будівля школи.
Внаслідок обстрілу загинуло двоє осіб: жінка 55 років та чоловік 68 років. Ще двоє чоловіків постраждали, одного з них госпіталізували.
Фото: окупанти обстріляли звільнений Куп'янськ (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Нагадаємо, 20 листопада окупанти обстріляли селище Шевченкове Куп'янського району. Внаслідок чого обвалився будинок, а під завалами опинилися люди.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.