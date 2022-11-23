Росіяни обстріляли будинок та лікарню у Куп’янську: є загиблі

Росіяни обстріляли місто близько 07:40. Ворожі снаряди пошкодили дев'ятиповерховий житловий будинок та будівлю поліклініки. За словами Тимошенка, також пошкоджена будівля школи.

Внаслідок обстрілу загинуло двоє осіб: жінка 55 років та чоловік 68 років. Ще двоє чоловіків постраждали, одного з них госпіталізували.

Фото: окупанти обстріляли звільнений Куп'янськ (t.me/tymoshenko_kyrylo)

Нагадаємо, 20 листопада окупанти обстріляли селище Шевченкове Куп'янського району. Внаслідок чого обвалився будинок, а під завалами опинилися люди.

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