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Россияне обстреляли дом и больницу в Купянске: есть погибшие

Фото: оккупанты обстреляли освобожденный Купянск (t.me/synegubov)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия сегодня, 23 ноября, обстреляла освобожденный Купянск Харьковской области. В результате удара погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова и замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

Россияне обстреляли город около 07:40. Вражеские снаряды повредили девятиэтажный жилой дом и здание поликлиники. По словам Тимошенко, также повреждено здание школы.

В результате обстрела погибли два человека: женщина 55 лет и мужчина 68 лет. Еще двое мужчин пострадали, один из них госпитализирован.

Фото: оккупанты обстреляли освобожденный Купянск (t.me/tymoshenko_kyrylo)

Напомним, 20 ноября оккупанты обстреляли поселок Шевченково Купянского района. В результате чего обрушился дом, а под завалами оказались люди.

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КупянскХарьковОбстріл