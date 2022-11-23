Россияне обстреляли дом и больницу в Купянске: есть погибшие

Россияне обстреляли город около 07:40. Вражеские снаряды повредили девятиэтажный жилой дом и здание поликлиники. По словам Тимошенко, также повреждено здание школы.

В результате обстрела погибли два человека: женщина 55 лет и мужчина 68 лет. Еще двое мужчин пострадали, один из них госпитализирован.

Фото: оккупанты обстреляли освобожденный Купянск (t.me/tymoshenko_kyrylo)

Напомним, 20 ноября оккупанты обстреляли поселок Шевченково Купянского района. В результате чего обрушился дом, а под завалами оказались люди.

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