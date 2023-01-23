Росіяни обстріляли будинок в Сумській області, є загибла

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"На цю мить відомо, що на місці вибуху загинула молода жінка. Ще двох поранених у ці хвилини евакуюють до найближчої лікарні. Подробиці згодом", - пише Живицький.

Загалом було зафіксовано 10 прильотів зі ствольної артилерії. Один із снарядів влучив у будинок.

За словами голови ОВА, наразі відомо також про ще двох постраждалих людей.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з повідомленням оперативного командування "Північ", сьогодні було зафіксовано 10 прильотів, ймовірно зі ствольної артилерії, в районі населеного пункту. Кучерівка.

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