Россияне обстреляли дом в Сумской области, есть погибшая

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

По словам главы ОВА, сейчас известно также еще о двух пострадавших людях.

В общей сложности было зафиксировано 10 прилетов из ствольной артиллерии. Один из снарядов попал в дом.

"На данный момент известно, что на месте взрыва погибла молодая женщина. Еще двое раненых в эти минуты эвакуируют в ближайшую больницу. Подробности позже", - пишет Живицкий.