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Россияне обстреляли дом в Сумской области, есть погибшая

Фото: россияне обстреляли дом в Сумской области, есть погибшая (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты обстреляли дом многодетной семьи в Эсманской общине Сумской области. В результате удара погибла женщина.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

По словам главы ОВА, сейчас известно также еще о двух пострадавших людях.

В общей сложности было зафиксировано 10 прилетов из ствольной артиллерии. Один из снарядов попал в дом.

"На данный момент известно, что на месте взрыва погибла молодая женщина. Еще двое раненых в эти минуты эвакуируют в ближайшую больницу. Подробности позже", - пишет Живицкий.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно сообщению оперативного командования "Север", сегодня было зафиксировано 10 прилетов, предположительно из ствольной артиллерии, в районе населенного пункта. Кучеровка.

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