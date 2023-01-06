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Росіяни обстріляли будинки та лікарню в Кураховому: є поранений

Фото: росіяни обстріляли будинки та лікарню в Кураховому (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська 6 січня знову обстріляли Курахове на Донеччині. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки та лікарня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

Для атаки російські окупанти застосували артилерію.

"Росіяни обстріляли центр міста, потрапили у 2 багатоповерхівки та 1 приватний будинок. Також пошкоджено відділення місцевої лікарні - там, за попередньою інформацією, є 1 поранена людина", - розповів він.

Кириленко зазначив, що Курахово вже далеко не вперше зазнає такого удару.

Фото: наслідки обстрілу Курахове (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Нагадаємо, 3 січня росіяни обстріляли Курахове з артилерії. Потрапили до житлового кварталу. За останніми даними, в результаті атаки чотири особи отримали поранення і одна загинула.

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