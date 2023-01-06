Россияне обстреляли дома и больницу в Курахово: есть раненый

Для атаки российские оккупанты применили артиллерию.

"Россияне обстреляли центр города, попали в 2 многоэтажки и 1 частный дом. Также повреждено отделение местной больницы - там, по предварительной информации, есть 1 раненый человек", - рассказал он.

Кириленко отметил, что Курахово уже далеко не впервые подвергается такому удару.

Фото: последствия обстрела Курахово (t.me/pavlokyrylenko_donoda)