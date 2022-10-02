Росіяни обстріляли більше 15 населених пунктів, а ЗСУ відбили низку атак, - Генштаб

Протягом доби Росія завдала удару по більше ніж 15 населених пунктах України. Наші герої тим часом відбили низку ворожих атак.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Росія зосередила зусилля на спробі повної окупації Донецької області й утриманні інших тимчасово окупованих територій.

"Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни", - пише Генштаб.

Лише за поточну добу росіяни завдали чотири ракетних удари, три авіаційні удари, а також здійснили більше 15 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об'єктах України.

"Від ворожих ударів постраждало понад п’ятнадцять населених пунктів. Серед них - Рідкодуб, Кривий Ріг, Запоріжжя, Залізничне та Миколаїв", - додає пресслужба.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках російські військові обстрілювали з танків, мінометів й ствольної артилерії:

на Сіверському напрямку обстріли в районах населених пунктів Хрінівка і Бучки Чернігівської області та Середина Буда, Муравейня, Фотовиж Сумської області;

обстріли в районах населених пунктів Хрінівка і Бучки Чернігівської області та Середина Буда, Муравейня, Фотовиж Сумської області; на Слобожанському напрямку обстріли в районах населених пунктів Вовчанськ та Гатище;

обстріли в районах населених пунктів Вовчанськ та Гатище; на Краматорському напрямку обстріляні Білогорівка та Верхньокам’янське;

обстріляні Білогорівка та Верхньокам’янське; на Бахмутському напрямку обстріляні Роздолівка, Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Одрадівка, Зайцеве, Майорськ, Нью-Йорк та Юр’ївка;

обстріляні Роздолівка, Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Одрадівка, Зайцеве, Майорськ, Нью-Йорк та Юр’ївка; на Авдіївському напрямку обстріли в районах населених пунктів Авдіївка, Нетайлове, Первомайське, Водяне, Опитне, Красногорівка, Курахове, Мар’їнка та Новомихайлівка;

обстріли в районах населених пунктів Авдіївка, Нетайлове, Первомайське, Водяне, Опитне, Красногорівка, Курахове, Мар’їнка та Новомихайлівка; на Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних наступальних дій не вів. Здійснив обстріли у районах населених пунктів Новопіль, Новосілка, Времівка, Велика Новосілка, Нескучне, Новоукраїнка, Залізничне та Гуляйполе;

противник активних наступальних дій не вів. Здійснив обстріли у районах населених пунктів Новопіль, Новосілка, Времівка, Велика Новосілка, Нескучне, Новоукраїнка, Залізничне та Гуляйполе; на Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 40 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Для ведення розвідки та наведення артилерії ворог здійснив понад сімдесят вильотів БпЛА.

Успіхи ЗСУ відбились на рівні морально-психологічного стану ворога, що призводить до численних випадків здачі в полон або ж залишення своїх позицій.

"Перед звільненням населеного пункту Лиман окремі підрозділи противника намагалися відійти вглиб тимчасово окупованих територій. Так, 30 вересня, в районі населеного пункту Щастя була виявлена колона із цивільних автомобілів та мікроавтобусів, в якій налічувалось понад 200 військовослужбовців зі складу 2 армійського корпусу російських окупаційних військ", - пише пресслужба.

Негативно на ворога впливає й затримка, а також зниження обіцяних виплат за участь у війні проти України.

Успіхи ЗСУ:

було підтверджено ураження особового складу й військової техніки першого жовтня. Йдеться про знищення складу з боєприпасами в районі населеного пункту Таврійське Херсонської області й знищення семи танків, а також десяти одиниць автомобільної техніки у Запорізькій області. Втрати живої сили ворога уточнюються;

наші герої відбили атаки росіян в районах населених пунктів Зайцеве, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Первомайське, Спірне та Виїмка;

авіація Сил оборони завдала чотири удари. Підтверджено ураження двох місць скупчення озброєння та військової техніки, а також двох зенітних комплексів. Були збиті 8 іранських дронів.

"Ракетні війська і артилерія за поточну добу, зокрема, уразили п’ять командних пунктів, чотирнадцять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, три склади з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами, а також понад п’ятнадцять інших важливих об’єктів окупантів", - відзначає Генштаб.