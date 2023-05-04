Росіяни обстріляли Бериславську громаду: є травмовані та руйнування

У четвер, 4 травня, росіяни обстріляли Бериславську громаду у Херсонській області. Внаслідок атаки дві людини отримали травми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Бериславської РДА Володимира Літвінова.

Зазначається, що під мінометним вогнем опинилось житлові квартали міста, внаслідок чого травмовано 2 чоловіків, обидва 1978 року народження.

"Окупанти завдали чергового авіаудару по промисловому підприємству міста Берислав - без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у четвер, 4 травня, російські окупанти з авіації скинули керовані бомби на Кізомис та територію Бериславського району Херсонської області. Дві людини поранені.

За минулу добу російські окупанти влаштували 98 обстрілів, випустивши 539 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.Херсон був атакований 16 разів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.