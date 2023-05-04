Россияне обстреляли Бериславскую громаду: есть травмированные и разрушения

В четверг, 4 мая, россияне обстреляли Бериславскую общину в Херсонской области. В результате атаки два человека получили травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Бериславской РГА Владимира Литвинова.

Под минометным огнем оказались жилые кварталы города, в результате чего травмированы 2 мужчин, оба 1978 года рождения.

"Оккупанты нанесли очередной авиаудар по промышленному предприятию города Берислав - без пострадавших", - говорится в сообщении.

Напомним, что в четверг, 4 мая, российские оккупанты с авиации сбросили управляемые бомбы на Кизомыс и территорию Бериславского района Херсонской области. Два человека ранены.

За минувшие сутки российские оккупанты устроили 98 обстрелов, выпустив 539 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. Херсон был атакован 16 раз.

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