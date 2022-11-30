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Росіяни обстріляли Бериславський район: пошкоджено будинки

Фото: Росіяни обстріляли Бериславський район (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 30 листопада, росіяни обстріляли Бериславський район у Херсонській області. Внаслідок атаки постраждали приватні будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Бериславської РВА Володимира Літвінова.

"Російська армія не припиняє завдавати ударів по населеним пунктам Бериславського району", - йдеться у повідомленні.

Літвінов пояснив, що протягом доби під ворожим вогнем окупантів опинилися Бериславська, Нововоронцовська, Тягинська та Новоолександрівська територіальні громади. Серед них м. Берислав, смт Нововоронцовка, с.Тягинка, Новоолександрівка та с. Гаврилівка.

"Внаслідок ворожих обстрілів є пошкодження приватних будинків, та вибито вікна вибуховою хвилею. Інформація щодо постраждалих місцевих жителів відсутня", - додав очільник РВА.

Нагадаємо, що за добу російські окупанти 30 разів обстріляли Херсонську область та зокрема, Херсон. Одна людина загинула, двоє отримали поранення.

Президент Володимир Зеленський зазначав, що регулярні обстріли Херсона та інших населених пунктів правобережної частини області є помстою загарбників за те, що вони програли у цій битві.

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