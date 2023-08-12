Російські окупанти вдарили зранку по Бериславському району Херсонської області. Двоє людей отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офіс генерального прокурора.
"Близько 10:20 в одному з населених пунктів Бериславського району військові Росії з дрона скинули вибухові снаряди. Постраждало двоє місцевих жителів, їм надано медичну допомогу", - пише пресслужба.
Фото: росіяни обстріляли Бериславський район Херсонської області, є постраждалі (t.me/pgo_gov_ua)
Після деокупації правого берега Дніпра в Херсонській області росіяни майже щоденно обстрілюють регіон, зокрема Херсон, з іншого берега річки. Для цього вони використовують важке озброєння та авіацію.
Наприклад, сьогодні, 12 серпня, близько о 3 ночі ворог завдав удару по Дар'ївській громаді Херсонського району. Внаслідок цього постраждав цивільний.
Зокрема росіяни протягом доби продовжували обстрілювати житлові райони Херсон. Були пошкоджені будинки, господарські споруди, автотранспорт, лінії електропередач.
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