"Около 10:20 в одном из населенных пунктов Бериславского района военные России с дрона сбросили взрывные снаряды. Пострадали два местных жителя, им оказана медицинская помощь", - пишет пресс-служба.

Фото: россияне обстреляли Бериславский район Херсонской области, есть пострадавшие (t.me/pgo_gov_ru)

Ситуация в Херсонской области

После деоккупации правого берега Днепра в Херсонской области россияне почти ежедневно обстреливают регион, в частности Херсон, с другого берега реки. Для этого они используют тяжелое вооружение и авиацию.

Например, сегодня, 12 августа, около 3 ночи враг нанес удар по Дарьевской общине Херсонского района. В результате этого пострадал гражданский.

В частности россияне в течение суток продолжали обстреливать жилые районы Херсона. Были повреждены дома, хозяйственные постройки, автотранспорт, линии электропередач.