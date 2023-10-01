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Росіяни обстріляли Берислав та ще два села у Херсонській області: є жертва та постраждала

Фото: росіяни обстріляли Берислав та ще два села у Херсонській області (t.me/khersonskaODA)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти обстріляли Берислав та ще два населені пункти у Херсонській області. Через ворожі обстріли загинув чоловік, а жінка отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

Обстріл Берислава

Близько 16:50 росіяни скинули дві керовані авіабомби на житловий квартал Берислава. Через удар зруйновано гаражні приміщення, вибуховою хвилею у корпусах медзакладу та житлових будинках вибило вікна, також пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури.

 

Обстріл Тягинки і Веселого

Через обстріл села Тягинка поранення отримав чоловік 1980 року народження, який знаходився на подвірʼї будинку.

Також загарбники атакували Веселе. До лікарні з травмами кінцівок і контузією доставили 63-річну жінку.

Обстріли Херсонської області

Зазначимо, що після звільнення українськими військовими правобережної частини Херсонської області росіяни щоденно обстрілюють Херсон та інші населені пункти регіони. Вони застосовують артилерію проти мирних жителів, а також скидають авіабомби.

Лише сьогодні вночі окупанти скинули на територію Херсонської області 10 авіабомб, через що постраждали люди та зникло світло на околиці Херсона.

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Херсонська область