Росіяни обстріляли Берислав та ще два села у Херсонській області: є жертва та постраждала

Обстріл Берислава

Близько 16:50 росіяни скинули дві керовані авіабомби на житловий квартал Берислава. Через удар зруйновано гаражні приміщення, вибуховою хвилею у корпусах медзакладу та житлових будинках вибило вікна, також пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури.

Обстріл Тягинки і Веселого

Через обстріл села Тягинка поранення отримав чоловік 1980 року народження, який знаходився на подвірʼї будинку.

Також загарбники атакували Веселе. До лікарні з травмами кінцівок і контузією доставили 63-річну жінку.

Обстріли Херсонської області

Зазначимо, що після звільнення українськими військовими правобережної частини Херсонської області росіяни щоденно обстрілюють Херсон та інші населені пункти регіони. Вони застосовують артилерію проти мирних жителів, а також скидають авіабомби.

Лише сьогодні вночі окупанти скинули на територію Херсонської області 10 авіабомб, через що постраждали люди та зникло світло на околиці Херсона.

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