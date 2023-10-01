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Россияне обстреляли Берислав и еще два села в Херсонской области: есть жертва и пострадавшая

Фото: россияне обстреляли Берислав и еще два села в Херсонской области (t.me/khersonskaODA)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты обстреляли Берислав и еще два населенных пункта в Херсонской области. Из-за вражеских обстрелов погиб мужчина, а женщина получила ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

Обстрел Берислава

Около 16:50 россияне сбросили две управляемые авиабомбы на жилой квартал Берислава. Из-за удара разрушены гаражные помещения, взрывной волной в корпусах медучреждения и жилых домах выбило окна, также поврежден объект критической инфраструктуры.

 

Обстрел Тягинки и Веселого

Из-за обстрела села Тягинка ранения получил мужчина 1980 года рождения, который находился во дворе дома.

Также захватчики атаковали Веселое. В больницу с травмами конечностей и контузией доставили 63-летнюю женщину.

Обстрелы Херсонской области

Отметим, что после освобождения украинскими военными правобережной части Херсонской области россияне ежедневно обстреливают Херсон и другие населенные пункты региона. Они применяют артиллерию против мирных жителей, а также сбрасывают авиабомбы.

Лишь сегодня ночью оккупанты сбросили на территорию Херсонской области 10 авиабомб, из-за чего пострадали люди и исчез свет на окраине Херсона.

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Херсонская область