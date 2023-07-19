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Росіяни обстріляли багатоповерхівку в Очакові: є поранені

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська сьогодні, 19 липня, обстріляли Очаків у Миколаївській області. Унаслідок ворожої атаки є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника поліції Миколаївської області Сергія Шайхета.

"Черговий терор міста Очаків Миколаївської області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цього разу постраждала житлова пʼятиповерхівка в центрі міста.

Фото: Наслідки обстрілу (t.me/s_shayhet)

"Є поранені, але загрози їхньому життю немає. Поліція та ДСНС області працюють на місці події", - додав Шайхет.

Удари РФ по Очакову та Миколаївській області

Місто Очаків у Миколаївській області розташоване на північному березі Дніпровсько-Бузького лиману, воно регулярно піддається ворожим обстрілам. За словами голови поліції Миколаївської області Сергія Шайхета, окупанти періодично обстрілюють місто, застосовуючи РСЗВ.

Наприкінці травня окупанти тричі обстріляли місто Очаків Миколаївської області. Ворог знову поцілив по житлових будинках та важливій інфраструктурі, поранено одну людину.

Також вночі під час масованої атаки по Україні російські окупанти атакували курортну зону в районі Коблевого Миколаївської області. Дві людини отримали поранення.

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