Россияне обстреляли многоэтажку в Очакове: есть раненые

"Очередной террор города Очаков Николаевской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на этот раз пострадала жилая пятиэтажка в центре города.

Фото: Последствия обстрела (t.me/s_shayhet)

"Есть раненые, но угрозы их жизни нет. Полиция и ГСЧС области работают на месте происшествия", - добавил Шайхет.

Удары РФ по Очакову и Николаевской области

Город Очаков в Николаевской области расположен на северном берегу Днепровско-Бугского лимана, он регулярно подвергается вражеским обстрелам. По словам главы полиции Николаевской области Сергея Шайхета, оккупанты периодически обстреливают город, применяя РСЗО.

В конце мая оккупанты трижды обстреляли город Очаков Николаевской области. Враг снова попал по жилым домам и важной инфраструктуре, ранен один человек.

Также ночью во время массированной атаки по Украине российские оккупанты атаковали курортную зону в районе Коблево Николаевской области. Два человека получили ранения.