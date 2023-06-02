Росіяни обстріляли багатоповерхівки в Торецьку: почалася пожежа, одна людина загинула

Вночі 2 червня росіяни завдали удару по Торецьку (Донецька область), внаслідок чого виникли пожежі квартир двох багатоповерхівок. Через це загинула одна людина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
Пожежі трапились з 3 по 9 поверхи у двох під’їздах одного з 9-поверхових будинків, а також квартири з 2 по 9 поверхи сусідньої будівлі.
"Під час розвідки та гасіння пожежі надзвичайники врятували 22 особи, з них 1 дитина з обмеженими фізичними можливостями. Також з під’їзду евакуйовано 7 осіб", - розповіли у ДСНС.
У одній із квартир виявлено тіло загиблої особи. Наразі пожежі ліквідовано на загальній площі 2270 квадратних метрів.
Місто ще до початку вторгнення РФ перебувало на лінії зіткнення, періодично бойовики "ДНР" завдавали ударів по його околицях.
Після повномасштабного нападу РФ обстріли посилилися, але лінія фронту в районі Торецька практично не змінилася. У місті було зруйновано десятки будинків, постраждали й об'єкти критичної інфраструктури.
Нагадаємо, що внаслідок нещодавнього удару авіабомбами по місту Торецьк Донецької області кількість жертв зросла до двох. Крім цього постраждали вісім осіб.
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