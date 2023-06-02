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Росіяни обстріляли багатоповерхівки в Торецьку: почалася пожежа, одна людина загинула

Фото: Пожежа (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Дмитро Браславський

Вночі 2 червня росіяни завдали удару по Торецьку (Донецька область), внаслідок чого виникли пожежі квартир двох багатоповерхівок. Через це загинула одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Пожежі трапились з 3 по 9 поверхи у двох під’їздах одного з 9-поверхових будинків, а також квартири з 2 по 9 поверхи сусідньої будівлі.

"Під час розвідки та гасіння пожежі надзвичайники врятували 22 особи, з них 1 дитина з обмеженими фізичними можливостями. Також з під’їзду евакуйовано 7 осіб", - розповіли у ДСНС.

У одній із квартир виявлено тіло загиблої особи. Наразі пожежі ліквідовано на загальній площі 2270 квадратних метрів.

Ситуація в Торецьку

Місто ще до початку вторгнення РФ перебувало на лінії зіткнення, періодично бойовики "ДНР" завдавали ударів по його околицях.

Після повномасштабного нападу РФ обстріли посилилися, але лінія фронту в районі Торецька практично не змінилася. У місті було зруйновано десятки будинків, постраждали й об'єкти критичної інфраструктури.

Нагадаємо, що внаслідок нещодавнього удару авіабомбами по місту Торецьк Донецької області кількість жертв зросла до двох. Крім цього постраждали вісім осіб.

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Російська ФедераціяДонецька областьТорецкВійна в Україні