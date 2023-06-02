Россияне обстреляли многоэтажки в Торецке: начался пожар, один человек погиб

Ночью 2 июня россияне нанесли удар по Торецку (Донецкая область), в результате чего возникли пожары квартир двух многоэтажек. Из-за этого погиб один человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
Пожары произошли с 3 по 9 этажи в двух подъездах одного из 9-этажных домов, а также квартиры со 2 по 9 этажи соседнего здания.
"Во время разведки и тушения пожара чрезвычайники спасли 22 человека, из них 1 ребенок с ограниченными физическими возможностями. Также из подъезда эвакуированы 7 человек", - рассказали в ГСЧС.
В одной из квартир обнаружено тело погибшего человека. Сейчас пожары ликвидированы на общей площади 2270 квадратных метров.
Город еще до начала вторжения РФ находился на линии соприкосновения, периодически боевики "ДНР" наносили удары по его окрестностям.
После полномасштабного нападения РФ обстрелы усилились, но линия фронта в районе Торецка практически не изменилась. В городе были разрушены десятки домов, пострадали и объекты критической инфраструктуры.
Напомним, что в результате недавнего удара авиабомбами по городу Торецк Донецкой области количество жертв возросло до двух. Кроме этого, пострадали восемь человек.
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