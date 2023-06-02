Россияне обстреляли многоэтажки в Торецке: начался пожар, один человек погиб

Пожары произошли с 3 по 9 этажи в двух подъездах одного из 9-этажных домов, а также квартиры со 2 по 9 этажи соседнего здания.

"Во время разведки и тушения пожара чрезвычайники спасли 22 человека, из них 1 ребенок с ограниченными физическими возможностями. Также из подъезда эвакуированы 7 человек", - рассказали в ГСЧС.

В одной из квартир обнаружено тело погибшего человека. Сейчас пожары ликвидированы на общей площади 2270 квадратных метров.

Ситуация в Торецке

Город еще до начала вторжения РФ находился на линии соприкосновения, периодически боевики "ДНР" наносили удары по его окрестностям.

После полномасштабного нападения РФ обстрелы усилились, но линия фронта в районе Торецка практически не изменилась. В городе были разрушены десятки домов, пострадали и объекты критической инфраструктуры.