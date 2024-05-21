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Росіяни обстріляли автомобіль поліції під час евакуації в Харківській області (фото)

Фото: росіяни обстріляли автомобіль поліції (facebook.com/v.tymoshko)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська сьогодні, 21 травня, завдали удару по автомобілю з поліцейським у Харківській області. Він їхав на евакуацію мирного населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника ГУНП у Харківській області Володимира Тимошка.

Зазначається, що під удар сьогодні потрапив співробітник Вовчанського відділу поліції. Він їхав забирати людей, які чекали на евакуацію. 

"Не доїхав. FPV ворога атакував авто поліції", - написав Тимошко.

Фото: росіяни обстріляли автомобіль поліції (facebook.com/v.tymoshko)

За його словами, поліцейський живий, отримав акубаротравму. Також він додав, що людей вдалося евакуювати.

Евакуація з Харківської області

Росіяни ведуть свій наступ на півночі Харківської області, тому українська влада намагається оперативно вивезти з небезпечних районів цивільне населення.

В уряді повідомили, що особи, які евакуюються з небезпечних районів Харківської області, можуть знову отримувати виплати як переселенці.

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