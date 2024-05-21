Россияне обстреляли автомобиль полиции во время эвакуации в Харьковской области (фото)

Эвакуация из Харьковской области

Россияне ведут свое наступление на севере Харьковской области, поэтому украинская власть пытается оперативно вывезти из опасных районов гражданское население.

В правительстве сообщили, что лица, эвакуируемые из опасных районов Харьковской области, могут снова получать выплаты как переселенцы.

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