UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни обстріляли автомобіль біля кордону в Харківській області: поранені волонтери

Архівне фото: росіяни обстріляли автомобіль біля кордону в Харківській області (t.me dsns_telegram)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська сьогодні, 26 квітня, атакували автомобіль у селі Сотницький Козачок Харківської області. Внаслідок цього постраждали волонтери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Харківської ОВА Олега Синєгубова.

За його словами, о 12:30 в результаті попадання ворожого дрона в автомобіль отримали поранення два місцеві волонтери. Йдеться про 56-річного чоловіка та 54-річну жінку.

Також за медичною допомогою звернувся їхній 18-річний син.

Скріншот: Сотницький Козачок (google.com/maps)

"Обстріл здійснено після видачі мешканцям села гуманітарної допомоги", - додав глава області.

Не перший випадок, коли волонтери потрапляють під обстріли РФ

У вересні минулого року в районі міста Часів Яр загинуло два волонтери. Тоді йшлося про громадянку Іспанії.

Також у листопаді під час обстрілу Херсона постраждав волонтер. А вже у лютому цього року окупанти били по Куп'янському району і в той момент там знаходився волонтер, який і отримав поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяХарківВійна в Україні