Росіяни обстріляли автомобіль біля кордону в Харківській області: поранені волонтери

Російські війська сьогодні, 26 квітня, атакували автомобіль у селі Сотницький Козачок Харківської області. Внаслідок цього постраждали волонтери.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Харківської ОВА Олега Синєгубова.
За його словами, о 12:30 в результаті попадання ворожого дрона в автомобіль отримали поранення два місцеві волонтери. Йдеться про 56-річного чоловіка та 54-річну жінку.
Також за медичною допомогою звернувся їхній 18-річний син.
Скріншот: Сотницький Козачок (google.com/maps)
"Обстріл здійснено після видачі мешканцям села гуманітарної допомоги", - додав глава області.
У вересні минулого року в районі міста Часів Яр загинуло два волонтери. Тоді йшлося про громадянку Іспанії.
Також у листопаді під час обстрілу Херсона постраждав волонтер. А вже у лютому цього року окупанти били по Куп'янському району і в той момент там знаходився волонтер, який і отримав поранення.
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