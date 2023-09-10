Обстріл волонтерів в Донецькій області: кількість загиблих зросла

Загинув вже другий волонтер, що потрапив під ворожий артилерійський вогонь поблизу Часового Яру Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес повідомив, що іспанська гуманітарна працівниця також загинула, коли російська ракета влучила в автомобіль, на якому вона з колегою їхала в Донецькій області.

"На жаль, я можу підтвердити, що ракета влучила в транспортний засіб, в якому їхала ця іспанська робітниця, яка працювала на гуманітарну неурядову організацію в Україні. У нас є усне підтвердження її смерті", - сказав Альбарес.

Імені гуманітарного працівника міністр не назвав.

Російський обстріл волонтерів

Нагадаємо, ми повідомляли, що сьогодні, 10 вересня, іноземні волонтери потрапили під ворожий артилерійський вогонь поблизу Часового Яру Донецької області.

Раніше ми повідомляли, у боях під Бахмутом загинув ірландський доброволець Фінбар Кефферкі.

До того у боях на сході України загинув колишній гуманітарний працівник із Франції Кевіна Д, який був добровольцем.

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