Россияне обстреляли автомобиль у границы в Харьковской области: ранены волонтеры

Не первый случай, когда волонтеры попадают под обстрелы РФ

В сентябре прошлого года в районе города Часов Яр погибли два волонтера. Тогда речь шла о гражданке Испании.

Также в ноябре при обстреле Херсона пострадал волонтер. А уже в феврале этого года оккупанты били по Купянскому району и в тот момент там находился волонтер, который и получил ранение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.