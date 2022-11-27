Росіяни обстріляли Авдіївку, є постраждалий та руйнування

Окупанти також здійснили поодинокі обстріли Вугледара, Мар'їнки, Красногорівки та села Костянтинівка. Обійшлося без жертв.

Ворожого ракетного удару зазнав Лиман. У місті було знищено один будинок та пошкоджено ще два. Жертв серед мирного населення не було.

Нагадаємо, за минулу добу в результаті обстрілів росіян п'ять людей загинули та чотири отримали поранення у Донецькій області.

Окрім того, вчора росіяни завдали авіаудару по Часовому Яру, одна людина загинула.

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