RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне обстреляли Авдеевку, есть пострадавший и разрушения

Фото: россияне обстреляли Авдеевку, есть пострадавший и разрушение (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные утром 27 ноября обстреляли Авдеевку. В результате вражеской атаки один человек получил ранения, также был поврежден дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Оккупанты также осуществили единичные обстрелы Угледара, Марьинки, Красногоровки и села Константиновка. Обошлось без жертв.

Вражеский ракетный удар потерпел Лиман. В городе было уничтожено одно здание и повреждено еще два. Жертв среди мирного населения не было.

Напомним, за прошедшие сутки в результате обстрелов россиян пять человек погибли и четыре получили ранения в Донецкой области.

Кроме того, вчера россияне нанесли авиаудар по Часовому Яру, один человек погиб.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая областьАвдеевкаВойна России против Украины