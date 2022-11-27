Россияне обстреляли Авдеевку, есть пострадавший и разрушения

Оккупанты также осуществили единичные обстрелы Угледара, Марьинки, Красногоровки и села Константиновка. Обошлось без жертв.

Вражеский ракетный удар потерпел Лиман. В городе было уничтожено одно здание и повреждено еще два. Жертв среди мирного населения не было.

Напомним, за прошедшие сутки в результате обстрелов россиян пять человек погибли и четыре получили ранения в Донецкой области.

Кроме того, вчера россияне нанесли авиаудар по Часовому Яру, один человек погиб.

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