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Росіяни обстріляли з артилерії село у Запорізькій області: є загиблі та постраждалі

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Запорізька область, Четвер 05 січня 2023 13:45
Росіяни обстріляли з артилерії село у Запорізькій області: є загиблі та постраждалі Фото: росіяни обстріляли з артилерії село у Запорізькій області (t.me/starukhofficial)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти сьогодні зранку обстріляли село Приморське у Запорізькій області з артилерії. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі, зокрема - працівники сільради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.

Він повідомив, що внаслідок атаки по Степногірській територіальній громаді загинули двоє людей, ще троє отримали поранення.

Один загиблий і один поранений - працівники сільради, які їхали видавати дрова громадянам.

Нагадаємо, 1 січня росіяни обстріляли Оріхів Запорізької області, одна людина загинула.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в результаті обстрілу Пологівського району загинула 40-річна жінка.

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