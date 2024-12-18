Росіяни обстріляли з артилерії село у передмісті Харкова

Повітряні атаки РФ

У середу, 18 грудня, росіяни вдарили ударним безпілотником по Салтівському району Харкова. Обстрілом було пошкоджено дах торговельно-розважального центру.

Минулої ночі терористи випустили по Україні понад 80 дронів. Сили ППО знищили 51 безпілотник.

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