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Россияне обстреляли из артиллерии село в пригороде Харькова

Фото: захватчики ударили из артиллерии по пригороду Харькова (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские военные обстреляли поселок Циркуны вблизи Харькова. Предположительно атака была осуществлена из артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова.

Он отметил, что, согласно предварительным данным, агрессор обстрелял населенный пункт из артиллерии.

"На эту минуту вызовов по пострадавшим не поступало", - добавил Синегубов.

Село Циркуны расположено к северо-востоку от Харькова.

Воздушные атаки РФ

В среду, 18 декабря, россияне ударили ударным беспилотником по Салтовскому району Харькова. Обстрелом была повреждена крыша торгово-развлекательного центра.

Минувшей ночью террористы выпустили по Украине более 80 дронов. Силы ПВО уничтожили 51 беспилотник.

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Харьков