Россияне обстреляли из артиллерии село в пригороде Харькова

Воздушные атаки РФ

В среду, 18 декабря, россияне ударили ударным беспилотником по Салтовскому району Харькова. Обстрелом была повреждена крыша торгово-развлекательного центра.

Минувшей ночью террористы выпустили по Украине более 80 дронов. Силы ПВО уничтожили 51 беспилотник.

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