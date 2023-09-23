Росіяни обстріляли з артилерії прикордоння Сумської області, є загиблий

Так, росіяни здійснили артилерійські обстріли Юнаківської громади. Внаслідок одного з обстрілів загинув місцевий мешканець.

Крім того, окупанти били з міномета по територіях Середино-Будської, Есманської та Шалигинській громад.

До того ж Великописарівська та Краснопільська громади постраждали через ворожий мінометний та артилерійський обстріли.

Росіяни з безпілотника скинули ВОГ на Хотінську громаду, а також обстріляли її з міномета.

Також російські загарбники скинули вісім мін на територію Миколаївської громади.

Крім того, Білопільська громада постраждала через обстріли з СПГ та мінометів.

Ситуація в Сумській області

Після звільнення Сумської області від росіян весною минулого року, окупанти регулярно обстрілюють авіацією, артилерією та мінометами прикордонні території. Через це цьогоріч влада регіону навіть вирішила створити 5-кілометрову відселену зону вздовж кордону з РФ.

Нещодавно росіяни з артилерії обстріляли Великописарівську громаду в Сумській області. Через атаку загинув 47-річний чоловік, а 40-річна жінка отримала поранення.

Пізніше російські окупанти завдали артилерійського удару по території Ворожбянської громади, під час обстрілу поранення отримав місцевий житель.

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