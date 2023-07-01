Росіяни обстріляли артилерією Куп'янський район, поранено цивільного

"Минулої доби ворог з артилерії та мінометів обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Куп'янського та Чугуївського районів", - пише Синєгубов.

За словами голови Харківської ОВА, під ударами ворога перебували:

Гатище;

Огірцеве;

Дворічанське;

Синьківка.

В Синьківці під час обстрілу артилерією було поранено 57-річного цивільного.

"Триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили 6,7 га території та знешкодили 78 вибухонебезпечних предметів", - додав Синєгубов.

Ситуація в Харківській області

На початку повномасштабного вторгнення російські окупанти захопили частину регіону. Восени минулого року наші військові звільнили майже всю область, після чого ворога почав регулярно завдати ударів по прикордонних містах, селах та самому Харкову.

Наприклад, під час нещодавнього обстрілу села Вовчанські Хутори Чугуївського району загинули троє людей. Чоловіки 48, 45 та 57 років отримали вибухові травми несумісні з життям.