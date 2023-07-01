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Россияне обстреляли артиллерией Купянский район, ранен гражданский

Фото: hосияне обстреляли артиллерией Купянский район, ранен гражданским (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Синьковке Купянского района Харьковской области в результате обстрела российскими оккупантами был ранен гражданский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"За прошедшие сутки враг из артиллерии и минометов обстреливал приграничные и прифронтовые населенные пункты Купянского и Чугуевского районов", - пишет Синегубов.

По словам главы Харьковской ОГА, под ударами врага находились:

  • Гатище;
  • Огурцово;
  • Двуречанское;
  • Синьковка.

В Синьковке во время обстрела артиллерией был ранен 57-летний гражданский.

"Продолжается разминирование. За минувшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали 6,7 га территории и обезвредили 78 взрывоопасных предметов", - добавил Синегубов.

Ситуация в Харьковской области

В начале полномасштабного вторжения российские оккупанты захватили часть региона. Осенью прошлого года наши военные освободили почти всю область, после чего враг начал регулярно наносить удары по приграничным городам, селам и самому Харькову.

Например, во время недавнего обстрела села Волчанские Хутора Чугуевского района погибли три человека. Мужчины 48, 45 и 57 лет получили взрывные травмы несовместимые с жизнью.

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