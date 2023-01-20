UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни обрали нову тактику перекидання техніки в окупованому Маріуполі

Фото: росіяни обрали нову тактику перекидання техніки в окупованому Маріуполі (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська в окупованому Маріуполі використовують нову тактику перекидання своєї техніки. Аби "не засвітитися" на камеру, ворог здійснює це під час комендантської години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка у Telegram.

"Для переміщення техніки окупанти обрали нову тактику аби уникнути фіксації в Маріуполі. Тепер на Бердянський напрям активне переміщення проводиться вночі у комендантську годину. На Донецький напрям взагалі оминаючи Маріуполь, якщо колони заходять з Московії", - написав Андрющенко.

Втім, попри це місцеві все ж змогли зафіксувати перекидання військових з Бердянського напряму на Донецькій через Маріуполь.

Так, вчора, за словами Андрющенка, близько 20 вантажівок з живою силою та БК переправили через місто з Бердянського напряму на Донецький.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що окупанти перетворюють Маріупольський морський порт на військову базу.

Додамо, раніше в мерії Маріуполя опублікували відео, на якому видно, як зараз виглядає знищене російськими окупантами місто.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МаріупольДонецька областьВійна Росії проти України