Росіяни облаштували катівню у Василівці Запорізької області, - Генштаб

Російські окупанти продовжують чинити тиск на цивільних на тимчасово окупованих територіях. Облаштували катівню у Василівці Запорізької області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"На тимчасово захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей російські окупанти посилюють тиск на цивільне населення, проводять обшуки помешкань. Відомо, що у місті Василівка Запорізької області росіяни облаштували катівню, де утримують проукраїнсько налаштованих громадян", - пише Генеральний штаб.