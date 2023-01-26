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Росіяни облаштували катівню для українських патріотів в Горностаївці, - Генштаб

Фото: росіяни облаштували катівню для українських патріотів в Горностаївці (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В рамках контррозвідувальних заходів було виявлено чергову катівню росіян. Цього ж разу окупанти розташували її в Горностаївці Херсонської області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Катівню для українських патріотів росіяни облаштували в будівлі колишнього Горностаївського РВ УМВС. Туди ж окупанти відправляють усіх кого підозрюють у співпраці з нашими воїнами.

"Російські окупанти активно розшукують українських патріотів. А у будівлі колишнього Горностаївського РВ УМВС України у Херсонській області, російські загарбники облаштували катівню. До неї можна потрапити просто за нічим не підкріплену підозру у співпраці зі Збройними силами України", - пише Генштаб.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Снігурівці російські окупанти облаштували катівні, де допитували місцевих жителів.

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