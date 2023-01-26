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Россияне обустроили пыточную для украинских патриотов в Горностаевке, - Генштаб

Фото: россияне обустроили пыточную для украинских патриотов в Горностаевке (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В рамках контрразведывательных мероприятий была обнаружена очередная пыточная россиян. На этот раз оккупанты расположили ее в Горностаевке Херсонской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Пыточную для украинских патриотов россияне обустроили в здании бывшего Горностаевского РО УМВД. Туда же оккупанты отправляют всех подозреваемых в сотрудничестве с нашими воинами.

"Российские оккупанты активно разыскивают украинских патриотов. А в здании бывшего Горностаевского РО УМВД Украины в Херсонской области, российские захватчики обустроили пыточную. К ней можно попасть просто за ничем не подкрепленное подозрение в сотрудничестве с Вооруженными силами Украины", - пишет Генштаб.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Снигиревке российские оккупанты обустроили пыточные, где допрашивали местных жителей.

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