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Росіяни облаштували у Голій Пристані сховки краденого в українців майна

Фото: росіяни облаштували у Голій Пристані сховки краденого в українців майна (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Росіяни в тимчасово окупованій Голій Пристані Херсонської області, облаштували склади зберігання награбованого майна.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал речника оперативного командування "Південь" Владислава Назарова.

За його даними, окупанти звозять на склади крадене в українців майно. Там же вони облаштували пункти розбирання викрадених автомобілів на запчастини для подальшої їх реалізації на території РФ.

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області росіяни перетворили місцеву річку Кальчик на стихійне сміттєзвалище.

Ситуація в Херсонській області

Російські окупанти майже щодня обстрілюють звільнений нашими воїнами восени обласний центр Херсонської області.

Нещодавно ворог 59 разів вдарив по містам та села Херсонської області. Загалом було випущено близько 253 снарядів з артилерії, мінометів, "Градів" та авіації. Окупанти били по житлових кварталах населених пунктів області.

Минулого тижня російські окупанти обстріляли житлові квартали міста Херсон. Внаслідок удару загинув 44-річний цивільний.

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