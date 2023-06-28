RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне обустроили в Голой Пристани тайники краденого у украинцев имущества

Фото: россияне обустроили в Голой Пристани убежище краденого у украинцев имущества (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Россияне во временно оккупированной Голой Пристани Херсонской области обустроили склады хранения награбленного имущества.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал представителя оперативного командования "Юг" Владислава Назарова.

По его данным, оккупанты свозят на склады украденное у украинцев имущество. Там же они обустроили пункты разборки угнанных автомобилей на запчасти для дальнейшей их реализации на территории РФ.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области россияне превратили местную реку Кальчик в стихийную свалку.

Ситуация в Херсонской области

Российские оккупанты почти каждый день обстреливают освобожденный нашими воинами осенью областной центр Херсонской области.

Недавно враг 59 раз ударил по городам и селам Херсонской области. В общей сложности было выпущено около 253 снарядов из артиллерии, минометов, "Градов" и авиации. оккупанты били по жилым кварталам населенных пунктов области.

На прошлой неделе российские оккупанты обстреляли жилые кварталы города Херсона. В результате удара погиб 44-летний гражданский.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
окупантиВойна России против Украины