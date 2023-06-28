Россияне обустроили в Голой Пристани тайники краденого у украинцев имущества

По его данным, оккупанты свозят на склады украденное у украинцев имущество. Там же они обустроили пункты разборки угнанных автомобилей на запчасти для дальнейшей их реализации на территории РФ.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области россияне превратили местную реку Кальчик в стихийную свалку.

Ситуация в Херсонской области

Российские оккупанты почти каждый день обстреливают освобожденный нашими воинами осенью областной центр Херсонской области.

Недавно враг 59 раз ударил по городам и селам Херсонской области. В общей сложности было выпущено около 253 снарядов из артиллерии, минометов, "Градов" и авиации. оккупанты били по жилым кварталам населенных пунктов области.

На прошлой неделе российские оккупанты обстреляли жилые кварталы города Херсона. В результате удара погиб 44-летний гражданский.

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