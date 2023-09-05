UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни облаштовують власні бойові позиції саморобною вибухівкою, - RUSI

Фото: росіяни облаштовують власні бойові позиції саморобною вибухівкою (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська облаштовують власні бойові позиції саморобною вибухівкою, щоб завадити наступу Збройних сил України.

Про це заявили в британському Королівському інституті досліджень оборони та безпеки (RUSI), повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За даними інституту, зменшення артилерійських гармат і скорочення запасів боєприпасів змусили російську армію спробувати нові методи захисту.

Таким чином окупанти намагаються підірвати вибухівку, коли відходять зі своїх позицій.

"Росіяни оцінюють це як більш оперативний і надійний метод, ніж застосування артилерійського вогню, і як загрозу найсміливішим і найбоєздатнішим штурмовим підрозділам в українських формуваннях, стримуючи атаки на вогневі позиції", - зазначили в RUSI.

Ситуація на фронті

За останніми даними Генштабу, українські воїни мали успіх у напрямку Роботине - Новопрокопівка. ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження по виявленим цілям противника та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Сили оборони також продовжують вести наступальні дії південніше Бахмута. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, застосовує резерви.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
окупантиВійна Росії проти УкраїниКонтрнаступ ЗСУ