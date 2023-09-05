Росіяни облаштовують власні бойові позиції саморобною вибухівкою, - RUSI

За даними інституту, зменшення артилерійських гармат і скорочення запасів боєприпасів змусили російську армію спробувати нові методи захисту.

Таким чином окупанти намагаються підірвати вибухівку, коли відходять зі своїх позицій.

"Росіяни оцінюють це як більш оперативний і надійний метод, ніж застосування артилерійського вогню, і як загрозу найсміливішим і найбоєздатнішим штурмовим підрозділам в українських формуваннях, стримуючи атаки на вогневі позиції", - зазначили в RUSI.

Ситуація на фронті

За останніми даними Генштабу, українські воїни мали успіх у напрямку Роботине - Новопрокопівка. ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження по виявленим цілям противника та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Сили оборони також продовжують вести наступальні дії південніше Бахмута. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, застосовує резерви.