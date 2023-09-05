Росіяни облаштовують власні бойові позиції саморобною вибухівкою, - RUSI

Російські війська облаштовують власні бойові позиції саморобною вибухівкою, щоб завадити наступу Збройних сил України.
Про це заявили в британському Королівському інституті досліджень оборони та безпеки (RUSI), повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
За даними інституту, зменшення артилерійських гармат і скорочення запасів боєприпасів змусили російську армію спробувати нові методи захисту.
Таким чином окупанти намагаються підірвати вибухівку, коли відходять зі своїх позицій.
"Росіяни оцінюють це як більш оперативний і надійний метод, ніж застосування артилерійського вогню, і як загрозу найсміливішим і найбоєздатнішим штурмовим підрозділам в українських формуваннях, стримуючи атаки на вогневі позиції", - зазначили в RUSI.
За останніми даними Генштабу, українські воїни мали успіх у напрямку Роботине - Новопрокопівка. ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження по виявленим цілям противника та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
Сили оборони також продовжують вести наступальні дії південніше Бахмута. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, застосовує резерви.
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