Россияне обустраивают собственные боевые позиции самодельной взрывчаткой, - RUSI

По данным института, уменьшение артиллерийских орудий и сокращение запасов боеприпасов заставили российскую армию попробовать новые методы защиты.

Таким образом, оккупанты пытаются подорвать взрывчатку, когда отходят со своих позиций.

"Россияне оценивают это как более оперативный и надежный метод, чем применение артиллерийского огня, и как угрозу самым смелым и боеспособным штурмовым подразделениям в украинских формированиях, сдерживая атаки на огневые позиции", - отметили в RUSI.

Ситуация на фронте

По последним данным Генштаба, украинские воины имели успех в направлении Роботино - Новопрокоповка. ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение по выявленным целям противника и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Силы обороны также продолжают вести наступательные действия к югу от Бахмута. Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике, осуществляет перемещение подразделений и войск, применяет резервы.