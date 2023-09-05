RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне обустраивают собственные боевые позиции самодельной взрывчаткой, - RUSI

Фото: россияне обустраивают собственные боевые позиции самодельной взрывчаткой (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска обустраивают собственные боевые позиции самодельной взрывчаткой, чтобы помешать наступлению Вооруженных сил Украины.

Об этом заявили в британском Королевском институте исследований обороны и безопасности (RUSI), сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По данным института, уменьшение артиллерийских орудий и сокращение запасов боеприпасов заставили российскую армию попробовать новые методы защиты.

Таким образом, оккупанты пытаются подорвать взрывчатку, когда отходят со своих позиций.

"Россияне оценивают это как более оперативный и надежный метод, чем применение артиллерийского огня, и как угрозу самым смелым и боеспособным штурмовым подразделениям в украинских формированиях, сдерживая атаки на огневые позиции", - отметили в RUSI.

Ситуация на фронте

По последним данным Генштаба, украинские воины имели успех в направлении Роботино - Новопрокоповка. ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение по выявленным целям противника и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Силы обороны также продолжают вести наступательные действия к югу от Бахмута. Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике, осуществляет перемещение подразделений и войск, применяет резервы.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
окупантиВойна России против УкраиныКонтрнаступление ВСУ