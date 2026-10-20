Росіяни за ніч атакували три енергооб'єкти Тернопільщини

У ніч проти 20 жовтня російські безпілотники атакували Тернопільську область. Унаслідок ударів пошкоджено три об'єкти енергетичної інфраструктури, а також приватні домогосподарства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram очільника Тернопільської ОВА Тараса Пастуха.
За словами глави ОВА, протягом ночі російські БПЛА кілька разів заходили в повітряний простір області. Російські війська намагалися вивести з ладу енергетичну інфраструктуру, щоб залишити людей без електроенергії та тепла.
Пошкодження енергетичних об'єктів зафіксували у Кременецькому районі. У Чортківському районі постраждали приватні домогосподарства.
Наразі на місцях працюють відповідні служби. Фахівці ліквідовують наслідки російської атаки.
Станом на 08:00 20 жовтня інформації про потерпілих не надходило.
Нагадаємо, 19 жовтня російські дрони атакували Хмельницьку та Львівську області.
У Шепетівському районі пошкоджено церкву, зокрема фасад, вікна та дзвіницю. На Львівщині під ударом опинився об'єкт критичної енергетичної інфраструктури.