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Россияне за ночь атаковали три энергообъекта Тернопольщины

08:29 20.10.2026 Вт
1 мин
aimg Мария Науменко
Фото: спасатель ГСЧС ликвидирует последствия российских обстрелов (facebook.com/DSNSKyiv)

В ночь на 20 октября российские беспилотники атаковали Тернопольскую область. В результате ударов повреждены три объекта энергетической инфраструктуры, а также частные домохозяйства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram главы Тернопольской ОВ Тараса Пастуха.

По словам главы ОВА, ночью российские БПЛА несколько раз заходили в воздушное пространство области. Российские войска пытались вывести из строя энергетическую инфраструктуру, чтобы оставить людей без электроэнергии и тепла.

Какие последствия атаки на Тернопольщине

Повреждение энергетических объектов зафиксировано в Кременецком районе. В Чортковском районе пострадали частные домохозяйства.

В настоящее время на местах работают соответствующие службы. Специалисты устраняют последствия российской атаки.

По состоянию на 08:00, 20 октября информации о пострадавших не поступало.

Напомним, 19 октября российские дроны атаковали Хмельницкую и Львовскую области.

В Шепетовском районе повреждена церковь, в том числе фасад, окна и колокольня. Во Львовской области под ударом оказался объект критической энергетической инфраструктуры.

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