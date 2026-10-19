Росія атакувала Хмельницьку та Львівському області: пошкоджено церкву та енергооб'єкт
Росіяни у понеділок, 19 жовтня, атакували дронами Хмельницьку та Львівську області. Під ударом опинилися церква та об'єкт енергетичної інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Хмельницької ОВА Сергія Тюріна і канал очільника Львівської ОВА Максима Козицького.
Хмельницька область
"У російських нелюдів немає нічого святого. Під час нічної атаки пошкоджено церкву в Шепетівському районі. Пошкоджено фасад будівлі, вікна та дзвіницю
Інформація про загиблих і травмованих не надходила", - йдеться у повідомленні.
Також у "Хмельницькобленерго" ввечері 19 жовтня поінформували, що через зміну ситуації в енергосистемі та роботу серед за резервними схемами наразі можливі перебої в електропостачанні.
Як зазначили у відомстві, повітряні тривоги теж затримують ремонтні роботи, тому відновлення світла в області може тривати довше.
Львівська область
За словами глави ОВА Максима Козицького, на Львівщині російський дрон атакував об'єкти критичної енергетичної інфраструктури.
Він додав, що повітряна тривога у регіоні триває, але детальніше про атаку РФ на енергооб'єкт інформації поки не було.
Інші атаки
Нагадаємо, що 15 жовтня росіяни також намагалися атакувати Хмельницьку область дронами. Тоді внаслідок атаки на території нафтобази виникла пожежа.
Також ми писали, що 5 вересня внаслідок ударів РФ у Хмельницькому районі були пошкоджені підприємства. Крім того, пошкоджень зазнав багатоповерховий будинок.