Росія атакувала Хмельницьку та Львівському області: пошкоджено церкву та енергооб'єкт

Росіяни у понеділок, 19 жовтня, атакували дронами Хмельницьку та Львівську області. Під ударом опинилися церква та об'єкт енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Хмельницької ОВА Сергія Тюріна і канал очільника Львівської ОВА Максима Козицького.

Хмельницька область

"У російських нелюдів немає нічого святого. Під час нічної атаки пошкоджено церкву в Шепетівському районі. Пошкоджено фасад будівлі, вікна та дзвіницю

Інформація про загиблих і травмованих не надходила", - йдеться у повідомленні.

Також у "Хмельницькобленерго" ввечері 19 жовтня поінформували, що через зміну ситуації в енергосистемі та роботу серед за резервними схемами наразі можливі перебої в електропостачанні.

Як зазначили у відомстві, повітряні тривоги теж затримують ремонтні роботи, тому відновлення світла в області може тривати довше.

Львівська область

За словами глави ОВА Максима Козицького, на Львівщині російський дрон атакував об'єкти критичної енергетичної інфраструктури.

Він додав, що повітряна тривога у регіоні триває, але детальніше про атаку РФ на енергооб'єкт інформації поки не було.