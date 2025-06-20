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Ворог незабаром може активізувати бойові дії на півдні України, - ЗСУ

П'ятниця 20 червня 2025 13:48
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Ворог незабаром може активізувати бойові дії на півдні України, - ЗСУ Фото: росіяни незабаром можуть активізувати бойові дії на півдні України (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти можуть незабаром активізувати бойові дії на півдні України. Ворог проводить перегрупування та логістичне забезпечення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина в ефірі телемарафону.

За словами Волошина, протягом минулої доби на Гуляйпільському та Оріхівському напрямку ворог завдав авіаційних ударів, а також застосовував керовані авіаційні бомби (КАБи) й артилерію.

Зокрема на Херсонському чи Придніпровському напрямку, як розповів речник Сил оборони Півдня, противник один раз безуспішно намагався штурмувати позиції українських воїнів. Також здійснював обстріли самого Херсона та прилеглих до правого берега територіальних громад.

"Ворог зараз проводить перегрупування та намагається проводити логістичне забезпечення. І постійно проводить розвідувальні заходи. Все говорить про те, що незабаром окупанти розпочнуть активізацію бойових дій", - додав він.

    Ситуація на фронті

    Протягом минулої доби, 19 червня, згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ), на фронті відбулось 176 бойових зіткнень. Ворог активно штурмував на Покровському, Лиманському й Торецькому напрямках.

    Від початку повномасштабної війни Росія втратила більше 1,009 тисяч одиниць живої сили. Лише за минулу добу ворог втратив ще 1090 окупантів. Також Сили оборони уразили:

    • три танки;
    • сім бойових броньованих машин;
    • 46 артилерійських систем.

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