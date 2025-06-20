Враг вскоре может активизировать боевые действия на юге Украины, - ВСУ
Российские оккупанты могут вскоре активизировать боевые действия на юге Украины. Враг проводит перегруппировку и логистическое обеспечение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны Юга Владислава Волошина в эфире телемарафона.
По словам Волошина, за прошедшие сутки на Гуляйпольском и Ореховском направлении враг нанес авиационные удары, а также применял управляемые авиационные бомбы (КАБы) и артиллерию.
В частности, на Херсонском или Приднепровском направлении, как рассказал спикер Сил обороны Юга, противник один раз безуспешно пытался штурмовать позиции украинских воинов. Также осуществлял обстрелы самого Херсона и прилегающих к правому берегу территориальных общин.
"Враг сейчас проводит перегруппировку и пытается проводить логистическое обеспечение. И постоянно проводит разведывательные мероприятия. Все говорит о том, что вскоре оккупанты начнут активизацию боевых действий", - добавил он.
Ситуация на фронте
За прошедшие сутки, 19 июня, согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), на фронте произошло 176 боевых столкновений. Враг активно штурмовал на Покровском, Лиманском и Торецком направлениях.
С начала полномасштабной войны Россия потеряла более 1,009 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки враг потерял еще 1090 оккупантов. Также Силы обороны поразили:
- три танка;
- семь боевых бронированных машин;
- 46 артиллерийских систем.
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