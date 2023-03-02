Россияне - самая дешевая валюта: Подоляк описал тактику боя врага на фронте

Россия не считает собственные потери на фронте и покидает раненых. Для врага россияне - самая дешевая валюта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Тактика ведения боевых действий РФ". РФ не считает погибших, оставляет раненых и сжигает тела во избежание компенсаций. Для РФ люди - самая дешевая валюта, и это нормально для россиян. Нужно ли убивать по 5 тысяч человек в день, чтобы они почувствовали угрозу и стали задавать правильные вопросы?", - пишет Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что за минувшие сутки наши воины уничтожили еще около 715 оккупантов. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет - 150 605 военных.

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